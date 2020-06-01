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بالشروط والتفاصيل.. الأزهر يطلق المعرض الإلكتروني الأول "الفن والحياة" لاكتشاف الموهوبين

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بالشروط والتفاصيل.. الأزهر يطلق المعرض الإلكتروني الأول "الفن والحياة" لاكتشاف الموهوبين بالشروط والتفاصيل.. الأزهر يطلق المعرض الإلكتروني الأول "الفن والحياة" لاكتشاف الموهوبين

مصراوي Masrawy

02:01 م الإثنين 01 يونيو 2020

كتب - محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، إطلاق المعرض الإلكتروني الفني الأول " الفن والحياة"، في مجالات " الفنون التشكيلية - الخط العربي"، ضمن مبادرة " الأزهر الشريف - طور نفسك"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ويأتي المعرض الفني الأول للأزهر، بالتعاون مع ريادة الأعمال والابتكار وقطاع المعاهد الأزهرية، لدعم الدولة في دعوة المواطنين للالتزام بالمنزل، مع إطلاق مبادرات لتنمية المجتمع، وبرامج لتعليم مجالات الموهبة عن بعد، وإطلاق مسابقات ومعارض بهدف اكتشاف ودعم الموهوبين من طلاب ومعلمي المعاهد الأزهرية، وبعض طلاب وخريجي وأساتذة جامعة الأزهر.

ويشترط للاشتراك في المعرض ما يلي:

1- أن يكون المشترك من طلاب الأزهر الشريف.

2- إرسال سيرته الذاتية وإثبات انتسابه للأزهر على رقم الواتس آب المخصص لذلك.

3 - أن يتحمل المتقدم مسئولية بياناته وأن العمل من إنتاجه الشخصي.

4- أن يوافق على تداول أعماله الفنية وسيرته الذاتية على مواقع وصفحات الأزهر الشريف.

5 -آخر موعد للاشتراك في المعرض 5 يونيو الجاري.

في الوقت نفسه، قرر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، تشكيل لجنة لتحكيم الأعمال المشاركة في المعرض، بعد إجراء التصفيات، على أن تقوم اللجنة بإعلان النتيجة، على صفحات الأزهر بمواقع التواصل الاجتماعي.

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