تعرف على شروط ومواعيد التقديم لرياض الأطفال والأول الابتدائي بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، تلقي طلبات الالتحاق تلاميذ رياض الأطفال والصوف الأولي الابتدائي بجميع مدارس الإدارات التعليمية.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح محمد مرغني، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، تلقي طلبات الالتحاق علي مدار شهر يونيو الجاري الكترونيا بينما يبدأ تلقي الطلبات علي مدار شهر يوليو ورقيا مع تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أوضح مرغني، أنه يمكن لولي الأمر تقديم للطفل في أكثر من مدرسة عن طريق التسجيل برقم الطفل القومي وذلك لطلبة الصف الأول الابتدائي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس السبت، عدة شروط للقبول بالمدارس الرسمية ومرحلة الروضة على رأسها أن يكون الطفل وصل إلى سن 4 سنوات فأكثر على أن تكون الأولوية للطفل الأكبر سنا، موضحة أنه بعد قبول الطلبات إلكترونيا يتم اختيار الأكبر سنا وفقا للاماكن المتاحة في كل إدارة تعليمية ومديرية، على أن يتم تنسيق رياض الأطفال من قبل المديريات التعليمية بشكل إلكتروني أيضا.

وأوضحت الوزارة، أن الطفل متاح له أن يقدم على رغبتين في نطاق محل سكنه الثابت في بطاقة الرقم القومي لولى الأمر، مشيرة إلى أنه عقب فحص الطلبات وفقا للسن يتم اختيار الطلاب على عدة مراحل للتنسيق وبعدها يتوجه ولى الأمر إلى المدرسة لتسليم ملف ابنه الورقي ويتضمن شهادة الميلاد وصور شخصية للطفل وطلب يتم كتابته، مشددة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء التقديم واستلام الملفات الورقية من أولياء الأمور.

وأكدت الوزارة على أنه سيتم استقبال قرابة 2 مليون طالب وطالبة فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مع التزام المدارس بقبول من هم فوق الـ 5 سنوات، موضحة أنه لا يجوز الاستثناء من موعد التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للتقدم للمستوي الأول بمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات في 1 أكتوبر المقبل، ولا يقبل أي طفل اقل من هذا السن، وأن يكون سن القبول بالمستوي الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتى سن 5 سنوات و11 شهر و29 يوم، مشددة على أن قبول أطفال في مرحلة رياض الأطفال الذين وصلوا إلى سن 6 سنوات غير جائز على أن يتم قبول الأطفال في المدارس الرسمية للغات للأكبر سنا فالأصغر وطبقا للكثافة المتاحة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن.

ولفتت الوزارة إلى أن المديريات تلزم من يتقدم لابنه بالمربع السكني له طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي وتعتبر الإدارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الإدارة ويجوز توزيع المتقدمين لأقرب مدرسة في حاله وجود أماكن شاغرة وفق ترتيب السن، وأن يتم توقيع ولي أمر الطفل على تعهد بسداد المصروفات الدراسية في الموعد المحدد، ويجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات.