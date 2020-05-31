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وفاة مدير تشغيل كهرباء المدن الجديدة في العاشر من رمضان بكورونا

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وفاة مدير تشغيل كهرباء المدن الجديدة في العاشر من رمضان بكورونا وفاة مدير تشغيل كهرباء المدن الجديدة في العاشر من رمضان بكورونا

مصراوي Masrawy

10:47 م الأحد 31 مايو 2020

الشرقية - فاطمة الديب:

توفي مدير عام التشغيل بقطاع كهرباء المدن الجديدة المهندس عبدالباقي دياب، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المُستجد.

ونعت المهندسة زكية هلال رئيسة قطاع الكهرباء بالمدن الجديدة الراحل، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وقالت زكية، في منشور عبر صفحتها بـ"فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار.. رحم الله المهندس عبدالباقى دياب، الأخ والزميل، اللهم ارحمه واغفر له وأكرم نزله ووسع مدخله وألهمنا وأهله وذويه الصبر".

يُشار إلى أن المهندس عبدالباقي دياب، مدير عام التشغيل بقطاع كهرباء المدن الجديدة، من سكان مدينة العاشر من رمضان، كان قد نُقل إلى مستشفى العزل بـ"أبو خليفة" بمحافظة الإسماعيلية، قبل عدة أيام؛ بعد تأكد إصابته بالفيروس، قبل وفاته مساء اليوم.​
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