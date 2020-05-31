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"ارتداء القمامة".. جُملة تطيح بمسؤولي وحدة محلية في الفيوم

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"ارتداء القمامة".. جُملة تطيح بمسؤولي وحدة محلية في الفيوم "ارتداء القمامة".. جُملة تطيح بمسؤولي وحدة محلية في الفيوم

مصراوي Masrawy

06:19 م الأحد 31 مايو 2020


الفيوم - حسين فتحي:

أعلن محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، إعفاء رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلي، التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن تحرير الخطابات للجهات ذات الصلة، وإحالتهم للتحقيق في مسؤوليتهم عن أخطاء كتابية حوّلت معنى أحد الخطابات الرسمية بشأن مواجهة المستجد إلى شيء مغاير.

وبخلاف الأخطاء النحوية التي وردت بالخطاب، فإن جملة "ارتداء القمامة" جرى استبدالها بـ"ارتداء الكمامة" في عدة مواضع من الخطاب، الذي وجه للموظفين بالوحدة المحلية، للتشديد على إجراءات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الدكتور محمد التوني أن الموظف المسؤول عن تحرير الخطاب لم يراع الدقة ولم يلتزم بمهام عمله، بينما لم ينتبه سكرتير الوحدة المحلية للأخطاء أثناء التوقيع على الخطاب، فيما غاب الدور الإشرافي لرئيس الوحدة المحلية في المتابعة، ما يعد إخلالاً جسيمًا بمهام ومتطلبات العمل.

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