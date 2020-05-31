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إزالة 43 حالة لتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المنيا

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إزالة 43 حالة لتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المنيا إزالة 43 حالة لتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المنيا

مصراوي Masrawy

01:14 م الأحد 31 مايو 2020

المنيا - محمد النادي:

أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 43 حالة لتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الأحد، إن الحالات، بينها 4 حالات تعدي بالبناء المخالف لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 380 متر مربع، و 24 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 2506 متر مربع، و 15 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 600 متر مربع.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى الآن بلغت، 812 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3925 فدان و18 قيراط و8 سهم، و 3080 حالة إزالة مبانى بمساحة 427941 متر مربع.

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