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"علامات استرشادية وتقسيمات" استعدادا لعودة العمل في مجمع محاكم بنها

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"علامات استرشادية وتقسيمات" استعدادا لعودة العمل في مجمع محاكم بنها "علامات استرشادية وتقسيمات" استعدادا لعودة العمل في مجمع محاكم بنها

مصراوي Masrawy

12:53 م الأحد 31 مايو 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نفذ مجمع محاكم بنها، اليوم الأحد، عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة تفشي المستجد وخاصة مع تطبيق إجراءات التعايش قبل عودة واستئناف جلسات المحاكمة واستقبال مئات المواطنين.

تضمنت الاستعدادات وضع علامات تباعدية وتقسيمات داخل كل قاعة المحكمة وفي البهو الرئيسي لها، وأمام المصاعد التي يستخدمها الجمهور، للنيابات وقاعات المحكمة، علاوة على وضع علامات استرشادية للتباعد بين المواطنين وملصقات أمام قاعات المحكمة.

واستمر عمال النظافة في عمليات التطهير، عقب كل جلسة تجري حاليا أثناء النظر في تجديد حبس المتهمين، ومنع أي من المواطنين والمترددين عليها من الدخول دون ارتداء الكمامات.

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