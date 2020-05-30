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حظر دخول جامعة بني سويف بدون كمامة

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حظر دخول جامعة بني سويف بدون كمامة حظر دخول جامعة بني سويف بدون كمامة

مصراوي Masrawy

12:37 م السبت 30 مايو 2020

بني سويف-حمدي سليمان:

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إلزام جميع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والطلاب، والعاملين بادارة الجامعة، وأفراد الأمن وغيرهم، بارتداء الكمامات الواقية أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على حظر دخول الجمهور إلى الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة بدون ارتداء الكمامات الواقية، موجهًا كافة جهات الجامعة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار الفيروس وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية.

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