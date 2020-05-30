"الصحة" تشترط ارتداء كمامة لدخول الوزارة والمستشفيات: عقوبات للمسئولين المخالفين

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تطبيق قرارها بمنع دخول أيًا من العاملين أو المترددين على المنشآت الطبية أو المنشآت التابعة للوزارة بدون ارتداء الكمامة.

يأتي ذلك تنفيذًا للقرار الذي أصدرته وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأرسله الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قطاع مكتب الوزيرة، إلى جميع القطاعات ومديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية.

وقال الخطاب: "يمنع منعا باتا دخول أي من العاملين أو المترددين إلى المنشآت الطبية أو المنشآت التابعة لوزارة الصحة بدون ارتداء الكمامة، بداية من يوم 30 مايو الجاري".

وشدد على أنه حال ثبوت اي مخالفة سيتم مساءلة إدارة المنشأة.

كان مجلس الوزراء قرر إلزام المواطنين بارتداء الكمامة، للمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العام.