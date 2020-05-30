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آبل تبدأ في بيع نسخ مجددة من هاتف iPhone XR

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آبل تبدأ في بيع نسخ مجددة من هاتف iPhone XR آبل تبدأ في بيع نسخ مجددة من هاتف iPhone XR

بدأت شركة آبل في بيع نسخة مُجددة من هاتفها الذكي (آيفون 10آر) iPhone XR الذي كان أكثر الهواتف الذكية مبيعًا خلال العام الماضي.

ويمكن إيجاد النسخ المجددة من هاتف (آيفون 10آر) ضمن قسم (عروض مميزة) Featured Offers على الصفحة الرئيسية لـ (المعاد تجديده المعتمد) Certified Refurbished ضمن متجر آبل الإلكتروني apple.com.

وتتوفر النسخ المفتوحة من هاتف (آيفون 10آر) بسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت بسعر 499 دولارًا أمريكيًا و 539 دولارًا أمريكيًا، على التوالي في الولايات المتحدة، وللمقارنة تتوفر النسخ الجديدة من الهاتف للسعات ذاتها بسعر 599 دولارًا أمريكيًا و 649 دولارًا أمريكيًا. كما تُباع النسخة المجددة التي تبلغ سعة ذاكرتها 256 جيجابايت بسعر 629 دولارًا أمريكيًا، مع الإشارة إلى أن آبل توقفت عن بيع النسخة الجديدة من هذه السعة منذ العام الماضي.

وتقول شركة آبل: إن جميع طرز آيفون التي جُددت تُفحص وتُختبر وتُنظَّف ويُعاد تغليفها بصندوق أبيض جديد مع كافة الكتيبات والملحقات. وتُثبِّت الشركة أيضًا بطارية جديدة وتستبدل الغلاف الخارجي، مما يجعل من المستحيل تقريبًا التمييز بين جهاز آيفون الجديد والمجدّد.

يُشار إلى أن أي هاتف آيفون مُجدد يأتي مع ضمان آبل القياسي لمدة عام واحد اعتبارًا من تاريخ تسليم الجهاز. ويمكن تمديد الضمان لمدة تصل إلى عامين من تاريخ الشراء الأصلي مع خدمة +AppleCare.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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