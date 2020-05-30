ننشر تقرير الصحة النفسية عن "مكالمات كورونا": الأغلب لسيدات.. والقلق والاكتئاب الأبرز

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، عن تقريرها للاتصالات التي تلقاها الخط الساخن للدعم النفسي أثناء أزمة فيروس كورونا خلال شهر أبريل الماضي.

وبحسب التقرير الذي حصل عليه مصراوي، تلقى الخط الساخن 1047 مكالمة هاتفية من 24 محافظة على مستوى الجمهورية، نحو 50% منها من محافظة القاهرة فقط بـ 539 مكالمة.

وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بـ 135 مكالمة ثم الإسكندرية بـ 105 مكالمات، والدقهلية بـ 41 مكالمة، فيما احتلت جنوب سيناء آخر القائمة بمكالمة واحدة.

وأشار التقرير إلى أن 60% من المكالمات كانت من النساء، و90% من البالغين في الفئة العمرية بين 18 إلى 60 عامًا، فيما كانت ذروة المكالمات في فترة المساء بنسبة 60%.

وأوضح أن الخط الساخن قدم العديد من الخدمات، فهناك 34% لمكالمات الاستعلامات وكانت بهدف الاستفسار عن خدمات الصحة النفسية، و65% لمكالمات الخدمة النفسية وكانت بهدف الدعم النفسي، وأقل من 1% مكالمات الشكاوي من خدمات الصحة النفسية.

لفت التقرير إلى أن 20% من المواطنين كانوا يتلقون أدوية لعلاج الاضطرابات النفسية من قبل التواصل مع الخط الساخن، فبحسب البيانات فإن 412 حالة تناولوا الأدوية قبل تلقي المكالمة.

وبشأن مكالمات الخدمة النفسية، فهناك 132 مكالمة بواقع (15%) كانت استشارات نفسية غير مرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، و553 مكالمة بواقع (85%) استشارات الدعم النفسي لتخطي الضغط النفسي الناتج عن انتشار فيروس كورونا، بينما كانت 70% من استشارات الدعم خاصة بالقلق والاكتئاب.