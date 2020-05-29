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14 موقعًا أثريًا.. السفارة المصرية في كندا تروج للسياحة الثقافية افتراضيًا

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14 موقعًا أثريًا.. السفارة المصرية في كندا تروج للسياحة الثقافية افتراضيًا 14 موقعًا أثريًا.. السفارة المصرية في كندا تروج للسياحة الثقافية افتراضيًا

مصراوي Masrawy

05:36 م الجمعة 29 مايو 2020

(مصراوي):


روجت السفارة المصرية في كندا، للمقاصد السياحية الثقافية في ، في إطار إطلاق وزارة السياحة والآثار، عددًا من الزيارات والجولات الافتراضية للمواقع والمتاحف الأثرية عبر الصفحات الرسمية لها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لإتاحتها لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية العريقة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا المستجد" (Covid 19).

وأوضح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا، أنه تم اختيار 14 موقعًا أثريًا من الزيارات الافتراضية التي أطلقتها الوزارة لتعبر عن مختلف أوجه الحضارة المصرية القديمة في جميع المحافظات المصرية، وتم إرسالها إلى رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب الكندي وأعضاء الكندية، وسفراء الدول المختلفة في كندا، بالإضافة إلى تجمعات الجالية المصرية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة من السفارة المصرية، لتعريف الجمهور الكندي بالمواقع الأثرية المصرية لإتاحة الفرصة لهم بالاستمتاع بتلك الزيارات والجوالات الافتراضية أثناء جلوسهم في منازلهم وتشجعيهم على زيارة مصر بعد عودة حركة السياحة بصفة منتظمة

جدير بالذكر أنه من بين المواقع التي تم اخيارها مقبرة ميريت عنخ، وباب زويلة، ومعبد بن عذار، والدير الأحمر.

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