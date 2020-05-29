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تعافي 6 حالات جديدة من مقر "عزل كورونا" في بني سويف

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تعافي 6 حالات جديدة من مقر "عزل كورونا" في بني سويف تعافي 6 حالات جديدة من مقر "عزل كورونا" في بني سويف

مصراوي Masrawy

04:48 م الجمعة 29 مايو 2020

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم الجمعة، تعافي 6 حالات جديدة من ، وخروجهم من مقر العزل بالمدينة الجامعية في بني سويف، بعد تحول نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

ومن جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري.

وأشاد محافظ بني سويف بالجهود النوعية والبطولية التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح في مجابهة تلك الأزمة.

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