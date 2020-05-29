تعافي 6 حالات جديدة من مقر "عزل كورونا" في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم الجمعة، تعافي 6 حالات جديدة من فيروس كورونا، وخروجهم من مقر العزل بالمدينة الجامعية في بني سويف، بعد تحول نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

ومن جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري.

وأشاد محافظ بني سويف بالجهود النوعية والبطولية التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجابهة تلك الأزمة.