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الوادي الجديد تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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الوادي الجديد تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا الوادي الجديد تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:37 م الخميس 28 مايو 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

سجلت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركزي الخارجة والداخلة.

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة عبر موقع فيسبوك، ارتفاع حالات الإصابة بالمرض إلى 68 حالة منهم 8 حالات وفاة و33 حالة تعافي.

ولفت الزملوط، إلى تسجيل حالات اليوم في مدينة الخارجة، و6 حالات في قري " الهنداو – الجديدة – غرب الموهوب – الشيخ والي" بمركز الداخلة، وهي من المخالطين للمصابين والوافدين من خارج المحافظة، ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها.

أضاف المحافظ، تخصيص رقمين هما (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم.

بيان كورونا ليوم 28-5-2020

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