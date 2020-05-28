تنسيقية الأحزاب تطلق وثيقة إلكترونية للتضامن مع أطباء العالم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - مصراوي:

دعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شعوب العالم، إلى التضامن مع الأطقم الطبية، ومساندتهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال التوقيع على وثيقة إلكترونية أعدتها.

ووجهت عبر صفحتها الرسمية، الخميس، رسالة توعوية في هذا الصدد باللغتين العربية والإنجليزية نصها: "تسجل الأطقم الطبية حول العالم بطولات في مواجهة جائحة كورونا ( كوفيد ١٩ ) بجهود فائقة من أجل صحة وسلامة الإنسانية لذا تأتي هذه المبادرة من تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين لدعمهم من مختلف دول العالم.

وتابعت:" وتضامنا مع جهود الأطقم الطبية في مسئوليتهم فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعو شعوب العالم أفرادا ومؤسسات و قوى سياسية و حزبية للمشاركة في التعبير عن مساندتهم و تقديم التقدير لهم في هذه الأزمة عبر التوقيع على تلك الوثيقة الإلكترونية.لينك الوثيقة.

http://chng.it/92CQJ8cnRS

وقدمت التنسيقية إرشادات عامة بخصوص احتياطات العزل المنزلى و المتابعة للشخص المخالط و أسرته لحالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا.