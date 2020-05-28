بالصور.. تعافي صاحبة أول ولادة ناجحة في "عزل كورونا" بالعجمي

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد البدري:

احتفل الطاقم الطبي بمستشفى العجمي النموذجي المخصص لعزل مرضي فيروس كورونا بالإسكندرية، اليوم الخميس، بخروج أول سيدة أجريت لها عملية ولادة قيصرية ناجحة داخل الحجر الصحي، بعد تماثلها للشفاء.

وقالت "رانيا. م" الحالة المتماثلة للشفاء: "نُقلت لمستشفى عزل العجمي قبل 3 أسابيع لتلقي الرعاية الصحية من فيروس كورونا، وكنت وقتها حامل في الشهر التاسع، وقدر الله أن أضع مولودًا بعد وصولي المستشفى بساعات قليلة، وخرج طفلي بعد يومين من ولادته عقب تأكد سلبية تحاليله المعملية للفيروس".

وأضافت الام في كلمتها أثناء خروجها من المستشفي: "وجدت في مستشفى العزل كافة سبل الرعاية الصحية الممكنة، وسعدت بمعاملة الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى، من توفير الأدوية والمواد الغذائية بجانب الدعم النفسي والمعنوي"،موجهة الشكر لإدارة المستشفى وجميع العاملين به".

واختتمت حديثها قائلة: "أصعب ما مررت به كان بعدي عن أسرتي، والحمد لله خرجت من العزل بعد فترة عصيبة لم أكن أتخيل أنها ستمر بسهولة، خاصة وأن الإصابة تزامنت مع فترة الحمل، واشتاق لرؤية أسرتي من جديد".

من جانبها قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى عزل العجمي، إن المريضة كانت وصلت مقر العزل بداية شهر مايو الجاري لتلقي الرعاية، وكانت في الأيام الأخيرة من الحمل، حتى تقرر نقلها إلى غرفة العمليات لتضع مولودها محمد بعد وصولها المستشفى بساعات".

وأضافت مدير المستشفى في تصريح لـ "مصراوي": أن خروج الحالة تأكد بعد عمل المسحات اللازمة وتأكد سلبيتها وفقًا للفحوصات المعملية، وجرى تسجيلها في سجلات المستشفى لتكون الحالة رقم 162 التي يعلن تعافيها من المرض بعد مرور 20 يومًا قضتها لتلقي الرعاية في العزل".

وأشارت إلى أنه كان قد جرى تسليم الرضيع "محمد" إلى والده بعد يومين من تاريخ ولادته، وذلك عقب ظهور نتائج التحاليل التي أجريت له، وأكدت سلبيتها لفيروس كورونا المستجد.

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