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الوادي الجديد تسجل إصابتين جديدتين بكورونا في واحة الداخلة

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الوادي الجديد تسجل إصابتين جديدتين بكورونا في واحة الداخلة الوادي الجديد تسجل إصابتين جديدتين بكورونا في واحة الداخلة

مصراوي Masrawy

02:15 ص الخميس 28 مايو 2020

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

سجلت محافظة الوادي الجديد، مساء الأربعاء، حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا " كوفيد – 19" في واحة الداخلة.

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، مساء الأربعاء، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية عبر موقع الفيس بوك، تسجيل حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا بقرية "الهنداو" بمركز الداخلة، بينما لم تسجل المحافظة اليوم حالات وفاة أو تعافي جديدة.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى مساء 28 مايو الجاري، 53 إصابة منهم 31 حالة تعافي، بالإضافة إلى 8 وفيات، كما أن الحالات الإيجابية الجديدة التي جرى تسجيلها اليوم، من المخالطين للمصابين، ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها.

أشار الزملوط، إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٧٧٨ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، واستمرار عزل ٢٠١ آخرين.

وأكد المحافظ، بدء تقديم خدمات العلاج للمصابين بمستشفيات الخارجة العام والداخلة العام والفرافرة المركزي لحين الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الحميات والصدر.​

بيان إصابات كورونا في الوادي الجديد ليوم 27 مايو 2020

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