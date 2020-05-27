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الصحة العالمية: حددنا تسلسل أكثر من 28 ألف مرة

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الصحة العالمية: حددنا تسلسل فيروس كورونا أكثر من 28 ألف مرة الصحة العالمية: حددنا تسلسل أكثر من 28 ألف مرة

مصراوي Masrawy

05:16 م الأربعاء 27 مايو 2020

كتب- أحمد جمعة:

أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم صحة ما تردد عن كون مرض "كوفيد-19" ناجما عن عدوى بكتيرية وليست فيروسية.

وأوضحت المنظمة، في منشور توعوي نشره مكتبها بالقاهرة، الأربعاء، أنه تم تحديد تسلسل الفيروس المُسبب لمرض كوفيد-19 أكثر من 28,000 مرة بواسطة المختبرات في جميع أنحاء العالم منذ اكتشافه، وتم الكشف عن إصابة أكثر من خمسة ملايين شخص بهذا الفيروس من خلال الاختبار.

وأشارت المنظمة إلى أنه إذا لم يكن مرض "كوفيد 19" ناجما عن هذا الفيروس بالتحديد (كورونا المستجد)، لن تظهر نتيجة الاختبار إيجابية.

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