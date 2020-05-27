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تخصيص 6 مستشفيات لعلاج في الوادي الجديد

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تخصيص 6 مستشفيات لعلاج فيروس كورونا في الوادي الجديد تخصيص 6 مستشفيات لعلاج في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

03:01 م الأربعاء 27 مايو 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

خصصت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، 6 مستشفيات لعلاج مرضى "كوفيد– 19" بزمام محافظة الوادي الجديد.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن وزارة الصحة اعتمدت 6 مستشفيات بالوادي الجديد، كمستشفيات ومراكز عزل وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا وهي مستشفيات الخارجة العام والداخلة العام، والفرافرة المركزي وبلاط المركزي، بالإضافة إلى مستشفى الصدر بمدينة الخارجة.

محافظة الوادي الجديد - تقسيم وزارة الصحة

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