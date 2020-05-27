3 إصابات جديدة وحالة وفاة بكورونا في الوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

سجلت محافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، 3 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح المحافظ اللواء محمد الزملوط، في بيان إعلامي رسمي نشرته صفحة المحافظة عبر "فيسبوك"، أن 3 حالات إصابة جديدة سُجلت بالفيروس، بواقع حالة في مركز الخارجة وأخرى في الداخلة وثالثة في مركز بلاط، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 51 حالة دون حساب حالات الوفاة.

وسجلت المحافظة حالة وفاة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 53 سنة، ليصبح إجمالي الوفيات بالفيروس 8 حالات.

وأضاف المحافظ أن المحافظة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التعافي، والتي وصلت إلى 31 حالة، كما انتهت مدة العزل المنزلي لـ ه مواطنين من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأهاب المحافظ بالمواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام ( ٢٩٣٦٤٦٧ - ٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.