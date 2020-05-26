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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن المنشور المتداول بشأن تحذير وزارة الصحة المصرية المواطنين وطلبها عدم التوجه للمستشفيات في حال شعورهم بأعراض الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف يونس، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المنشور المتداول يرجع إلى صنعاء في اليمن ولا يمت لمصر بصلة من قريب ولا من بعيد.

وكان تم تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان، "تعميم هام من وزارة الصحة يفيد بتوفير الوزارة ٣٣٣ فريق استجابة سريع كل فريق مكون من ٥ أشخاص يتوجه إلي منزل المصاب بفيروس كورونا بعد استدعائه عبر الاتصال برقم ١٩٥.​