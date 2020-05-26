خبرة تصل لـ19 عامًا.. ننشر شروط التقدم لوظائف التنمية المحلية​

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، حاجتها لشغل 54 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية( jobs.gov.eg ).

وينشؤ مصراوي التفاصيل الكاملة للشروط العامة الواجب توافرها في الراغبين للتقدم على النحو التالي:

أولًا.. الشروط العامة لشغل هذه الوظائف

1- الحصول على مؤهل عال مناسب وتقديم صور جميع المؤهلات.

2- القدرة على القيادة والتخطيط والتوجيه ووضع السياسات والأهداف.

3- الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.

4- تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.

5- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة و4 صور شخصية 4 في 6.

6- استيفاء شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين 14 و17 من قانون الخدمة المدنية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019.

7- تقديم كافة المستندات في صيغة "بي دي إف"

ثانيًا.. بالنسبة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

1- قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة أو الدرجة العالية.

2- قضاء مدة بينية في وظائف من الدرجة الأدنى لا تقل عن عامين في الدرجة الأولى أو يكون على درجة خبير في حالة التقدم لشغل وظيفة من درجة المدير العام.

3- الالتزام التام بنماذج بيان الحالة والشهادة القانونية ومقترح التطوير المرفقة بالإعلان واعتمادها من السلطة المخصتة خلال فترة الإعلان.

4- تقديم الإنجازات بعد إقرارها واعتمادها من السلطة المختصة بما لا يزيد عن 3 صفحات عن مدة آخر 3 سنوات عمل معتمدة.

5- يكون حاصلا على تقدير ممتاز عن آخر سنتين.

6- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

7- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها على أن يكون المقترح مطبوعا على الكمبيوتر.

8- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات والبعثات التي شارك فيها.

ثالثًا.. بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

1- قضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن 19 عامًا في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة و18 عامًا في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة العالية، و17 عامًا في حالة التقدم لشغل وظيفة من درجة المدير العام.

2- الالتزام التام بتقديم شهادات الخبرة والسيرة الذاتية لضباط القوات المسلحة والشرطة ومقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر طبقًا للنموذج المرفق لكل وظيفة.

3- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات والبعثات التي شارك فيها.

4- تقديم ما يفيد سيرة شخصية ذاتية باللغة العربية وشهادة قانونية إن أمكن وشهادات الخبرة عن مدة الخدمة السابقة المذكورة في السيرة الذاتية.