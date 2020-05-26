5 آلاف جنيه شهريًا لكل طبيب بعزل المستشفيات الجامعية ببني سويف

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بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، اليوم الإثنين، صرف مكافأة شهرية من الصناديق الخاصة بالجامعة لأعضاء الفريق الطبي بأقسام العزل الطبي بالمستشفى الجامعي والمدن الجامعية من الأطباء والتمريض والعمال.

وكشف رئيس الجامعة عن صرف 5 آلاف جنيه لكل طبيب من الأطباء العاملين بأقسام العزل الطبي، و3 آلاف جنيه لكل ممرض من أعضاء فريق التمريض، وألفين لكل عامل، لحين زوال جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقديرا من الجامعة للجهود غير العادية المبذولة من أعضاء الفريق الطبي بأقسام العزل الطبي بالمستشفى الجامعي والمدن الجامعية.