  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن يفوز بلقب الدولة ذات النهج الأمثل في احتواء كورونا

Print
الأردن يفوز بلقب الدولة ذات النهج الأمثل في احتواء كورونا الأردن يفوز بلقب الدولة ذات النهج الأمثل في احتواء كورونا

جى بي سي نيوز  :- فاز الاردن بلقب الدولة ذات النهج الأمثل عالميا في احتواء كورونا وفق استطلاع أجراه موقع RT.

وبنتيجة الاستفتاء الذي استمر على مدى الأيام العشرة الأخيرة من رمضان وانتهى مع تكبيرات عيد الفطر حصل الأردن على نحو مليون صوت، ما يساوي 79.6% من إجمالي عدد الأصوات البالغ مجموعها 1246407.

وحلت في المركز الثاني وبفارق كبير عن المتصدر، حاصدة 18.4% فيما ذهب المركز الثالث للكويت بـ0.7%.

وفي الجدول التالي النتائج الكاملة للاستطلاع:

 

ماهي الدولة التي انتهجت الطريقة الأفضل لاحتواء كورونا ومنع تفشيه؟ يتوقف التصويت في آخر يوم من رمضان وتنشر النتائج في أول أيام العيد

  • الولايات المتحدة الأمريكية

    0% (116)

  • الصين

    0.5% (6203)

  • 0% (135)

  • كوريا الجنوبية

    0.1% (997)

  • إيطاليا

    0% (69)

  • إسبانيا

    0% (35)

  • السويد

    0.1% (809)

  • ألمانيا

    0.1% (885)

  • فرنسا

    0% (14)

  • إيران

    0% (117)

  • تركيا

    0% (468)

  • 0.1% (624)

  • السعودية

    18.4% (229599)

  • الكويت

    0.7% (8218)

  • الإمارات

    0.1% (907)

  • قطر

    0% (150)

  • العراق

    0% (224)

  • الأردن

    79.6% (993045)

  • سوريا

    0.1% (848)

  • الجزائر

    0% (229)

  • المغرب

    0.1% (895)

  • اليمن

    0% (320)

  • دول أخرى

    0.1% (1503)

عدد المشاركين 1246407

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الصحة المصرية تفسر سبب ارتفاع حالات الوفاة بكورونا في البلاد

الصحة المصرية تفسر سبب ارتفاع حالات الوفاة بكورونا في البلاد

مسؤول مصري: إصابات "كورونا" الحقيقية في مصر قد تكون 7 أضعاف المعلن عنها

مسؤول مصري: إصابات "كورونا" الحقيقية في مصر قد تكون 7 أضعاف المعلن عنها

مصر تعلن بدء عمل أول مصلحة مدنية حكومية منذ تفشي فيروس كورونا

مصر تعلن بدء عمل أول مصلحة مدنية حكومية منذ تفشي فيروس كورونا

د.عادل خطاب: لم نصل لذروة الكورونا فى مصر والحالات هتزيد الأسبوع المقبل

د.عادل خطاب: لم نصل لذروة الكورونا فى مصر والحالات هتزيد الأسبوع المقبل

شبكة عيون الإخبارية