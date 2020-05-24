مسؤول اسرائيلي : مصلحتنا الحفاظ على اتفاقية السلام مع الأردن

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جي بي سي نيوز:-قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، الجنرال غادي آيزنكوت، إن مصلحة بلاده تكمن في الحفاظ على اتفاقية السلام مع الأردن.

وصرح الجنرال آيزنكوت في حوار مطول لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء أمس الجمعة، بضرورة تجنب الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي يمكن أن تعرض بلاده للخطر، محذرا من وضع اتفاقية السلام مع الأردن على المحك.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن حكومته، ستبدأ مناقشات، الشهر المقبل، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، بحسب الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. سبوتنيك