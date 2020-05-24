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RT Arabic (روسيا اليوم)
توتر في ساحات المسجد الأقصى بسبب محاولة الشرطة الإسرائيلية منع المصلين من أداء صلاة العيد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 24 مايو 2020 08:19 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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