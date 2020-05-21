23 إصابة جديدة بكورنا في الاردن اليوم 7 منهم من عائلة واحدة

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جى بي سي نيوز - : قال وزير الصحة سعد جابر إن المملكة سجلت اليوم 23 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأضاف في إيجاز صحفي مساء الأربعاء، إن الحالات توزعت بين: حالتين في محافظة المفرق يجري الاستقصاء عن سبب الإصابة، و7 حالات لسائقي شاحنات من منطقة حدود العمري ثلاثة منهم أردنيين، و7 حالات من عائلة واحدة مخالطين لأحد سائقي الشاحنات في العاصمة عمان، وحالة لمصابة قادمة من المملكة العربية السعودية، وحالتين من محافظة إربد واحدة منهم لسائق شاحنة دخل قبل تطبيق الحجر الصحي على السائقين، وحالة مرتبطة إصابتها بسائق الشاحنة من منطقة الخناصري بالمفرق، وحالة مخالطة من محافظة الزرقاء وهي زوجة أحد المصابين وهو من الدرجة الثالثة من المخالطين، أي أنه مخالط لمخالطي مخالطي سائق الشاحنة بالخناصري، وثلاث حالات من القادمين من خارج المملكة من المحجور عليهم في الفنادق.