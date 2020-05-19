اختفاء اردني في النيجر بظروف غامضة

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جي بي سي نيوز:- منذ 9 أشهر ومصير الشاب الأردني عمر مروان علان المقيم في الإمارات مجهول، والجهود لمعرف مصير الشاب أو العثور عليه في الدولة الأفريقية النائية ما زالت محدودة.

وعلان شاب أردني من مواليد عام 1996 ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تعيش عائلته هناك أيضاً. وقرر الذهاب في رحلة سفاري في صحراء النيجر في تاريخ 22-08-2019 على أن يعود في 20-9-2019 لكنه لم يعلم أنها ستكون تذكرة ذهاب بلا عودة، حيث لا يزال مفقوداً لليوم ، بحسب "القدس العربي" .

في النيجر، وحسب أهل الشاب، طلب علان من عائلته في الإمارات تقديم موعد السفر إلى تاريخ 29-08-2019 لأن الإقامة لم ترق له ولا حتى الفندق أعجبه، لكنه فُقد في هذه الأثناء في العاصمة «نيامي»، وكان آخر تواصل مع ذويه في مساء 25-08-2019 ، حيث طلب منهم تعديل موعد العودة. و‏انتظر الأهل في صبيحة يوم 30-08-2019 في مطار دبي لكن عمر لم يكن على متن الطائرة العائدة من نيامي! وحسب ما أفادت الخطوط الجوية النيجرية فإنه لم يغادر النيجر ولم يكن على متن الرحلة.

وبدأت رحلة بحث مضنية في البلد النائي عن الشاب العشريني، حيث استعان الأهل بأحد الأشخاص هناك وقاموا بعمل وكالة له للبحث عن الشاب وقام بدوره بتوكيل محامٍ لرفع شكوى في النيجر وهذا ما تم، حيث طلبت منهم السلطات البحث عن الشاب في الخطوط الإثيوبية ومركز شرطة المطار ومركز شرطة الأجانب والمستشفيات وبمراجعة كل الجهات الرسمية ذات العلاقة تبين أنه لم يغادر النيجر حسب المراكز الحدودية البرية والجوية، وأقرت الخطوط الاثيوبية بأنه لم يستخدم الحجز ولم يغادر على متنها نهائياً، كما قام الأشخاص الموكلون بالتقصي عن مصيره، باستئجار مجموعات قبلية للبحث عنه في صحراء المنطقة التي كان من المفترض أنه تواجد فيها ضمن جولته السياحية، لكن دون نتيجة أيضاً.

السلطات قامت لاحقاً بإستدعاء مدير الفندق ومدير المكتب السياحي وسائق المركبة التي أوصلته للمطار، حيث أقر الثلاثة بأنهم لا يعلمون شيئًا عن الشاب إلا انه عند وصوله إلى منطقة «أغاديز»، في البداية غادرها، من ثم عاد بعد ثلاثة أيام وأخبرهم بنيته العودة لظرف طارئ، وهو ما حصل حيث أوصله السائق إلى المطار، واتفق الثلاثة على هذه التفاصيل وهو ما يتوافق مع رواية الأهل أنه توجه في آخر مكان معلوم إلى مطار العاصمة نيامي ولم يصل إلى دبي.

أهل علان، قاموا بتوجيه كتاب إلى وزارة الخارجية الأردنية في هذه الأثناء والتي بدورها وجهت خطاباً إلى الدول القريبة من النيجر والتي لديها سفارة أو تمثيل دبلوماسي هناك، لأن الأردن ليس لديه تمثيل دبلوماسي في النيجر، وبدورها قامت بعض الدول بالإستفسار من النيجر، حيث كان موقفها المماطلة، وبعد عدة أشهر جاء الرد الرسمي من النيجر للخارجية الأردنية والذي يفيد بإن الشاب ليس في النيجر!

على صعيد المنظمات الحقوقية، قامت عائلة الشاب الأردني بالتواصل مع بعض المنظمات الحقوقية والذين تواصلوا مع منظمة الأمم المتحدة، حيث وجهت خطاباً رسمياً إلى النيجر تستفسر فيه عن مصير الشاب عمر علان، وكانت ردة فعل السلطات هناك هي المماطلة ولم تحصل الأمم المتحدة على رد رسمي من السلطات عن مصير الشاب، لاحقا قامت الأمم المتحدة بالتواصل مع ذوي الشاب وأخبرتهم أن لديها معلومات من مصادر خاصة أن الشاب عمر تم اعتقاله لأسباب غير معلومة، لدى وصوله إلى مطار العاصمة نيامي.

وما تزال عائلة عمر مروان علان، تعيش وضعاً نفسياً صعباً، حيث تعاني الأم إنهياراً عصبياً، ويتم نقلها إلى المشافي بشكل دوري، بينما يعاني شقيقه التوأم من مشاكل في الرؤية بسبب بكائه المستمر على شقيقه الذي اختفى في غياهب المجهول لغاية اليوم، دون اهتمام وجهود رسمية حسب عائلته.