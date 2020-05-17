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8 الصبح - الصحة: تسجل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة
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الأربعاء 27 مايو 2020 09:09 صباحاً
8 الصبح - حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم بتاريخ 27/5/2020
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الأربعاء 27 مايو 2020 09:09 صباحاً
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة اليوم بتاريخ 27/5/2020
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الأربعاء 27 مايو 2020 09:08 صباحاً
8 الصبح - رئيس وزراء الهند يؤكد للرئيس السيسي اعتزاز بلاده بعلاقتها الوثيقة مع مصر
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الأربعاء 27 مايو 2020 09:08 صباحاً
الدائنون في القطاع الخاص يؤسسون مجموعة عمل الدائنين من القطاع الخاص في أفريقيا (أفريكا بيه سي دبليو جي أو المجموعة)
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الأربعاء 27 مايو 2020 08:49 صباحاً
8 عادات خاطئة تسبب الكرش.. احذرها
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الأربعاء 27 مايو 2020 08:20 صباحاً
دولة أوروبية جديدة تعلن استئناف دوري كرة القدم
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الأربعاء 27 مايو 2020 07:55 صباحاً
نانسي عجرم وأغنية نادرة في حب مصر .. اسمعها لأول مرة
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الأربعاء 27 مايو 2020 07:06 صباحاً
عودة صلاة الجماعة باستثناء مكة..خطة السعودية للتعايش مع كورونا
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الأربعاء 27 مايو 2020 07:05 صباحاً
لأول مرة في روسيا.. تأكيد إصابة قطة بفيروس كورونا
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الأربعاء 27 مايو 2020 05:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
لعلهم يرجعون | الحلقة 23 كاملة
مصر
Al Nahar TV
الأحد 17 مايو 2020 10:24 مساءً
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