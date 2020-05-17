أخبار عاجلة

8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة اليوم بتاريخ 27/5/2020 -
8 الصبح - رئيس وزراء الهند يؤكد للرئيس السيسي اعتزاز بلاده بعلاقتها الوثيقة مع مصر -
الدائنون في القطاع الخاص يؤسسون مجموعة عمل الدائنين من القطاع الخاص في أفريقيا (أفريكا بيه سي دبليو جي أو المجموعة) -
8 عادات خاطئة تسبب الكرش.. احذرها -
دولة أوروبية جديدة تعلن استئناف دوري كرة القدم -
نانسي عجرم وأغنية نادرة في حب مصر .. اسمعها لأول مرة -
عودة صلاة الجماعة باستثناء مكة..خطة السعودية للتعايش مع كورونا -
لأول مرة في روسيا.. تأكيد إصابة قطة بفيروس كورونا -
شوف مصطفى خاطر وهو بيقلد اسماعيل ياسين -
منك لله يا شيخ.. ضيعتنا كلنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. Al Nahar TV

لقمة هنية مع شريف عفيفى | سمان مشوى بالكركديه - شوربة الحريرة

Print
مواضيع متعلقة
موجز الأخبار| زوجة الشهيد هشام الساكت توجه رسالة هامة للأطباء

موجز الأخبار| زوجة الشهيد هشام الساكت توجه رسالة هامة للأطباء

موجز الأخبار| الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهندي

موجز الأخبار| الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهندي

موجز الأخبار | موجز الواحدة ظهرًا

موجز الأخبار | موجز الواحدة ظهرًا

موجز أخبار الخامسة مساء على قناة النهارِ

موجز أخبار الخامسة مساء على قناة النهارِ

شبكة عيون الإخبارية