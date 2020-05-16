أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله

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جى بي سي نيوز :- أكدت الولايات المتحدة الأمريكية العلاقة الوثيقة التي تربطها بالأردن.

وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نعي أن الأردن يلعب دوراً مهماً في الشرق الأوسط".

وأضافت حسبما نقلت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل": "ما نريده لكلٍ من الأردن وإسرائيل تلك العلاقة التي لا تكون قوية على الصعيد الأمني فحسب، بل أيضًا على الصعيدين الديبلوماسي والاقتصادي".

وأضافت عقب تصريحات جلالة الملك لمجلة ديرشبيغل الألمانية: "نتفهم تمامًا أن الملك عبّر عمّا يقلقه اليوم، ولهذا السبب نعتقد أنه من المهم العودة إلى رؤية سلام الرئيس ترامب وأن ندعو جميع الأطراف إلى الطاولة بغية العمل نحو خطة السلام هذه".

ونقلت أورتاغوس عن بومبيو "أن عملية الضم هي شأن اسرائيلي"، مؤكدة بأن الضم بكلّ تأكيد لم يكن سبب زيارة بومبيو، ونعتقد أن هذه النقاشات يجب أن تكون جزءا من عملية السلام، وجزءا من رؤية الرئيس ترمب للسلام، لذا يجب أن يكون ضمن نقاش الفلسطينين والاسرائيلين.