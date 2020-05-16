أخبار عاجلة

8 عادات خاطئة تسبب الكرش.. احذرها -
دولة أوروبية جديدة تعلن استئناف دوري كرة القدم -
نانسي عجرم وأغنية نادرة في حب مصر .. اسمعها لأول مرة -
عودة صلاة الجماعة باستثناء مكة..خطة السعودية للتعايش مع كورونا -
لأول مرة في روسيا.. تأكيد إصابة قطة بفيروس كورونا -
شوف مصطفى خاطر وهو بيقلد اسماعيل ياسين -
منك لله يا شيخ.. ضيعتنا كلنا -
لما الكراش تسألك بتشتغل إيه -
خلي بالك من كبد أخوك يا شوقه! كوميديا التوأم بعد النجاة من الموت -
حفلة العيد - أغنية " سيدي وصالك " لملكة الأحساس أنغام حفل عيد الفطر 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله

Print
أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله

جى بي سي نيوز  :- أكدت الولايات المتحدة الأمريكية العلاقة الوثيقة التي تربطها بالأردن.
وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نعي أن الأردن يلعب دوراً مهماً في الشرق الأوسط".

وأضافت حسبما نقلت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل": "ما نريده لكلٍ من الأردن وإسرائيل تلك العلاقة التي لا تكون قوية على الصعيد الأمني فحسب، بل أيضًا على الصعيدين الديبلوماسي والاقتصادي".

وأضافت عقب تصريحات جلالة الملك لمجلة ديرشبيغل الألمانية: "نتفهم تمامًا أن الملك عبّر عمّا يقلقه اليوم، ولهذا السبب نعتقد أنه من المهم العودة إلى رؤية سلام الرئيس وأن ندعو جميع الأطراف إلى الطاولة بغية العمل نحو خطة السلام هذه".

ونقلت أورتاغوس عن بومبيو "أن عملية الضم هي شأن اسرائيلي"، مؤكدة بأن الضم بكلّ تأكيد لم يكن سبب زيارة بومبيو، ونعتقد أن هذه النقاشات يجب أن تكون جزءا من عملية السلام، وجزءا من رؤية الرئيس ترمب للسلام، لذا يجب أن يكون ضمن نقاش الفلسطينين والاسرائيلين. 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"يكفي قتلنا".. متظاهرون يهاجمون موكب ترامب

"يكفي قتلنا".. متظاهرون يهاجمون موكب ترامب

ترامب يلعب الغولف

ترامب يلعب الغولف

ترامب و"السماء المفتوحة".. ما هدف الانسحاب؟

ترامب و"السماء المفتوحة".. ما هدف الانسحاب؟

ترامب سننسحب من اتفاقية الأجواء المفتوحة

ترامب سننسحب من اتفاقية الأجواء المفتوحة

شبكة عيون الإخبارية