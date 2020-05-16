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زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين

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زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين

جى بي سي نيوز  :- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إنه تم في الخامس من الشهر الجاري، طرح عطاء تنافسي لتعبئة السعات المتاحة من المخزون الاستراتيجي من مادتي البنزين والديزل.

وبينت زواتي لـ"هلا أخبار" أنه من المتوقع استلام الشحنات في ميناء العقبة خلال الفترة من 25 أيار إلى 6 حزيران، ليصار إلى نقلها من العقبة إلى موقع التخزين النابع للشركة اللوجستية في الماضونة وسط المملكة.

يذكر أن جلالة الملك كان قد وجه قبل نحو شهر، إلى الاستفادة من انخفاض النفط بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي.

جي بي سي نيوز

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