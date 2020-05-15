لا إصابات بـ"كورونا" داخل الاردن وتسجيل 6 حالات لقادمين من الخارج

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا داخل المملكة، بينما سُجّلت (6) حالات إصابة للقادمين من الخارج.

وبينت الوزارة في إيجاز إعلامي مكتوب أن الحالات الـ6 توزعت كالآتي: (4) حالات إصابة بين الطلبة العائدين الذين يخضعون للحجر الصحّي في منطقة البحر الميّت (2 قدموا من لندن، و2 من جمهوريّة مصر العربيّة)، وإصابتان لسائقي شاحنات من جنسيّات غير أردنيّة، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المعتمد.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة (582) إصابة.

وكشفت الوزارة أنه سُجّلت اليوم حالتا شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليصبح عدد الحالات التي بقيت تحت العلاج (128) حالة، فيما تمّ إجراء 4000 آلاف فحص مخبري تقريباً لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبريّة التي تمّ إجراؤها للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن (127307) فحوصات.

واهابت وزارة الصحة بالمواطنين ضرورة الالتزام والتقيّد بتعليمات الوقاية والاحتراز،والحرص على ارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، للحدّ من خطر العدوى والإصابة.