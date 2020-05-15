أخبار عاجلة

دولة أوروبية جديدة تعلن استئناف دوري كرة القدم -
نانسي عجرم وأغنية نادرة في حب مصر .. اسمعها لأول مرة -
عودة صلاة الجماعة باستثناء مكة..خطة السعودية للتعايش مع كورونا -
شوف مصطفى خاطر وهو بيقلد اسماعيل ياسين -
منك لله يا شيخ.. ضيعتنا كلنا -
لما الكراش تسألك بتشتغل إيه -
خلي بالك من كبد أخوك يا شوقه! كوميديا التوأم بعد النجاة من الموت -
حفلة العيد - أغنية " سيدي وصالك " لملكة الأحساس أنغام حفل عيد الفطر 2020 -
3 إصابات جديدة وحالة وفاة بكورونا في الوادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لا إصابات بـ"كورونا" داخل الاردن وتسجيل 6 حالات لقادمين من الخارج

Print
لا إصابات بـ"كورونا" داخل الاردن وتسجيل 6 حالات لقادمين من الخارج لا إصابات بـ"كورونا" داخل الاردن وتسجيل 6 حالات لقادمين من الخارج

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا داخل المملكة، بينما سُجّلت (6) حالات إصابة للقادمين من الخارج.

وبينت الوزارة في إيجاز إعلامي مكتوب أن الحالات الـ6 توزعت كالآتي:  (4) حالات إصابة بين الطلبة العائدين الذين يخضعون للحجر الصحّي في منطقة البحر الميّت (2 قدموا من لندن، و2 من جمهوريّة العربيّة)، وإصابتان لسائقي شاحنات من جنسيّات غير أردنيّة، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المعتمد.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة (582) إصابة.

وكشفت الوزارة أنه سُجّلت اليوم حالتا شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليصبح عدد الحالات التي بقيت تحت العلاج (128) حالة، فيما تمّ إجراء 4000 آلاف فحص مخبري تقريباً لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبريّة التي تمّ إجراؤها للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن (127307) فحوصات.

واهابت وزارة الصحة بالمواطنين ضرورة الالتزام والتقيّد بتعليمات الوقاية والاحتراز،والحرص على ارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، للحدّ من خطر العدوى والإصابة.

جي بي سي نيوز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نانسي عجرم وأغنية نادرة في حب مصر .. اسمعها لأول مرة

نانسي عجرم وأغنية نادرة في حب مصر .. اسمعها لأول مرة

بتوقيت مصر حلقة 25-5-2020

بتوقيت مصر حلقة 25-5-2020

الأخبار - الرئيس السيسي يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر والعراق على مختلف المستويات

الأخبار - الرئيس السيسي يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر والعراق على مختلف المستويات

الكنيسة الرسولية توزع كمامات ومطهرات على أهالي حكر عزت بشبرا مصر

الكنيسة الرسولية توزع كمامات ومطهرات على أهالي حكر عزت بشبرا مصر

شبكة عيون الإخبارية