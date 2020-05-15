هنري ووستر مرشح سفيراً لأميركا في الأردن

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جى بي سي نيوز :- استمعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، لهنري ووستر، المرشح كسفير للولايات المتحدة لدى الأردن الذي مثل أمامها.

وقال ووستر أمام اللجنة، إنه يبحث عن تعزز الصداقة الأمريكية الأردنية وكذلك مسار التجديد الأردني والمثال اللذي يضربه في الاعتدال.

وأضاف أنه جلبت خيارات الحكومة الأردنية لشعبها منافع حقيقية، كما يتضح من معدل محو الأمية في الأردن بنسبة 98 في المائة، ومتوسط العمر المتوقع هو 74 سنة، ومعدل وفيات الأطفال بنسبة 1 في المائة.

وأردف قائلا: “تتمثل الأولوية الأمريكية في الأردن في مساعدة اقتصاد المملكة على التعافي بطريقة تضمن استقراره وأمنه. تباطأ النمو الاقتصادي في الأردن من 8 في المائة عام 2007 إلى حوالي 2 في المائة عام 2011، عندما تضررت البلاد من الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الأزمة السورية.”

وتابع: “قد بقي على هذا المستوى حتى أجبره فيروس كوفيد-19 على الإغلاق الاقتصادي التام. ومع ذلك، ارتقى الأردن الى مستوى التحدي. تتضمن ميزانيتها لعام 2020 إصلاحات ملموسة وذات مغزى لتحفيز الاقتصاد، واستجابة الحكومة الأردنية الحاسمة لكوفيد -19 يجب أن تمكنها من البدء في إعادة فتح اقتصادها بأمان. إذا تم تأكيدي، فأنا أتعهد بالعمل معكم، وبكل الأدوات التي تمتلكها حكومة الولايات المتحدة، ومع المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومع المجتمع الدولي، لمساعدة الأردن على إنشاء اقتصاد مستقر ومتنامي. بفضل دعمكم القوي من الحزبين، تجاوزت المساعدة الاقتصادية الأمريكية للأردن في السنة المالية 2019 المليار دولار ، بما في ذلك 745 مليون دولار في الدعم المباشر للميزانية، التي عززت اقتصاد المملكة أثناء تنفيذ الإصلاحات، وخفض ضغوط الميزانية”.

وتابع: “تضمنت شراكتنا مع الأردن ومنذ فترة طويلة التعاون العسكري. وكان الأردن عضواً بارزاً في التحالف العالمي لهزيمة داعش وكان بشكل عام حليفاً لا يقدر بثمن في عملنا المشترك لمكافحة الإرهاب ودعم عمليات حفظ السلام الدولية وتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة. والأردن هو ثالث أكبر متلق للتمويل العسكري الأجنبي، مع تركيز دعمنا على تنفيذ خطة القوات المسلحة الأردنية الخمسية للتحديث والاستعداد وتعزيز التشغيل المتبادل بين القوات المسلحة الأردنية والأمريكية وقوات الناتو. إن مساعدتنا العسكرية تعزز مكانة الأردن في المنطقة كحصن للاستقرار”.

وأوضح أنه “تتعدى مكانة الأردن كونه شريك استراتيجي للولايات المتحدة ، فقد أنها تعاملت المملكة مع جيرانها بطيبة وكرم . لا يعمل الأردن على تعزيز السلام في المنطقة فحسب، ولكنه رحب عبر تاريخه بملايين اللاجئين من الدول المجاورة بما في ذلك مئات الآلاف من السوريين. أنا فخور بمساهمة الولايات المتحدة بما يقرب من 1.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن منذ بدء الأزمة السورية، وأن الولايات المتحدة ساعدت الأردن في استضافة لاجئين من العراق واليمن وعشرات الدول. إذا تم تأكيدي، فسأواصل الطلب للمساعدة الإنسانية في المحافل الدولية لتعزيز تقاسم الأعباء والتأكد من أننا نقدم المساعدة بشكل جماعي للمحتاجين”.

وأضاف أنه إذا “تم تأكيده كسفير الولايات المتحدة الأمريكي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، فسأواصل تعزيز شراكتنا مع حكومة الأردن والشعب الأردني، خاصة مع سعي الدولة للتعافي من جائحة الكوفيد-19. و انعكاسا لقيم الولايات المتحدة ، سأقوم بتعيين وتوظيف فريق يتميز بالتنوع في السفارة. سأعطي الأولوية لسلامة أكثر من 23000 مواطن أمريكي مقيم في الأردن وأكثر من 100.000 سائح أمريكي يسافرون سنوياً إلى الأردن. ولحماية المصالح الأمريكية والنهوض بها، وسأقود بفخر ما يقرب من 1000 موظف أمريكي ومحلي في سفارتنا. وسيكون لدي واجب خاص لضمان أمن ما يقرب من 500 فرد من أفراد الأسرة الأمريكية في مجتمع سفارتنا”.

وانضم ووستر إلى السلك الدبلوماسي قبل 20 عاماً، بعد قضاء تسع سنوات في الخدمة المدنية، وقبل ذلك، خدم في الجيش الأمريكي واحتياطي في الجيش.

كما خدم في ثماني سفارات أميركية – من باريس إلى بغداد –بالإضافة إلى تولي العديد من المناصب في واشنطن العاصمة.

ويعمل ووستر حاليا، كنائب مساعد وزير الخارجية للمغرب العربي ومصر.