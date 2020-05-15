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لجنة الأوبئة: الأردن لم يدخل موجة ثانية من

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لجنة الأوبئة: الأردن لم يدخل موجة ثانية من فيروس كورونا لجنة الأوبئة: الأردن لم يدخل موجة ثانية من

جي بي سي نيوز:- قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، الثلاثاء، إن الأردن لم يدخل موجة ثانية من المستجد، وذلك بعد عدم تسجيل إصابات لـ 8 أيام متتالية، قبل أن يعلن عن إصابة سائق شاحنة في المفرق.

وأضاف عبيدات لـ "المملكة": "لا أعتقد أننا في موجه ثانية من المرض، وذلك حتى عندما لم نسجل أي حالة جديدة خلال 8 أيام متتالية، كنا نسجل من حالات على الحدود".

"الأردن لم يسجل حالات خلال أسبوعين متتاليين حتى نسطيع القول إننا دخلنا موجة ثانية"، وفق عبيدات الذي رجح بقاء "الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة".

وقال: "أعتقد أن الاستراتيجية التي يطبقها الأردن صحيحة، من خلال الضغط على هذا الفيروس ومنع انتشاره. هذه استراتيجية مهمة لكسب الوقت، لأنه نتأمل خلال الأشهر القادمة سيكون هناك مطعوم لهذا الفيروس".

عبيدات أوضح أن "الحياة لن تعود إلى طبيعتها في شهر أو شهرين".

وأشار إلى تكثيف إجراء "الفحوص العشوائية الممنهجة والموجهة" خلال الفترة المقبلة.

جي بي سي نيوز

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