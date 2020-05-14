وكالة الانباء الاردنية تعتذر عن خطأ في خبر حول الاصابات بكورونا

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جى بي سي نيوز يي:- تعتذر وكالة الأنباء الاردنية (بترا) عن خطأ ورد في مضمون خبر تم بثه بشكل عاجل، عصر اليوم، حول حصيلة الاصابات في فيروس كورونا في منطقة الباسلية بمحافظة المفرق.

(بترا) وهي تعتذر عن هذا الخطأ الذي ارتكبه مندوب المنطقة، سوف تقوم بالتحقيق بالامر واتخاذ الاجراءات اللازمة.