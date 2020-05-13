الاردن : تمديد ساعات السماح لتجول المواطنين .. تفاصيل

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عن تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، وفق الآليّة التي يتمّ تطبيقها حاليّاً، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وأضاف العضايلة خلال إيجاز صحفي عقد في مركز إدارة الأزمات، أن خليّة أزمة كورونا عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، وبحضور قادة الأجهزة الأمنيّة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين؛ لمناقشة الإجراءات التي من الممكن تطبيقها مع قرب حلول عيد الفطر السعيد، وقد تقرر إلغاء نظام الزوجي والفردي لوسائط النقل العام.

وأشار إلى أنه ستبدأ وسائط النقل العام بالعمل بكامل طاقتها اعتباراً من صباح غد الثلاثاء، شريطة أن تكون السعة المقعديّة 50% فقط، واتباع جميع إجراءات والسلامة العامة، منوها إلى أن القرار يشمل جميع وسائط النقل العام بما في ذلك مركبات التاكسي الأصفر والتطبيقات الذكيّة والسرفيس.

وقال العضايلة إن عطلة عيد الفطر السعيد ستكون من صباح يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من شهر أيّار الحالي، وحتّى مساء يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين منه.

وكشف أن أوّل أيّام عيد الفطر السعيد سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح لهم فقط بالخروج سيراً على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين في بعض المؤسّسات الحيويّة اللازمين لإدامة عملها.

وأضاف العضايلة: "يسمح للمواطنين ثاني أيّام العيد بالخروج سيراً على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم، وبنفس الآليّة المعمول بها حاليّاً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولا يسمح بالتنقّل بين المحافظات إلّا للأشخاص المصرّح لهم".

وتابع: "يكون استخدام المركبات الخاصّة ثاني أيّام العيد، وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة في محافظات العاصمة عمّان والزرقاء والبلقاء وبحسب الدور الذي تحدّده مديريّة الأمن العام".