Fortnite تصبح واحدة من أكبر الألعاب على الإطلاق

أعلنت شركة (Epic Games) المطورة للعبة (Fortnite) أن عدد اللاعبين المسجلين وصل إلى 350 مليون لاعب، وذلك عبر

Fortnite now has over 350 million registered players! In April, players spent over 3.2 billion hours in game. 🙌🥳



Let’s keep the party going with our Party Royale Premiere LIVE on May 8 at 9PM ET featuring @DillonFrancis @steveaoki @deadmau5: https://t.co/H18c3UgBL1 pic.twitter.com/Cgt3r7LXQO