مشاهد صادمة لحفرة بالرقة ألقى فيها "داعش" ضحاياه .. بالفيديو

جي بي سي نيوز :- كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن لقطات صادمة، لما يعرف بحفرة الهوتة السحيقة، شمال شرقي سوريا، والتي استخدمها تنظيم الدولة لرمي ضحاياه بعد إعدامهم.

واستخدم باحثو المنظمة طائرة "درون" لتصوير المشهد في قاع الحفرة، والتي امتلأت بالجثث.

ويبلغ عمق الحفرة حوالي 50 مترا، وتقع شمال شرقي سوريا على بعد 85 كيلومتر شمال مدينة الرقة السورية، وهي انهدام عميق جدا في جوف الأرض.

وأظهرت الصور الملتقطة مشهدا مؤثرا لجثث الضحايا، التي ابتلعها مستنقع مائي صغير في قاع الحفرة الانهدامية، والتي لا يستطيع أحد الوصول إليها.

وشدد تقرير المنظمة على ضرورة أن تقوم السلطات باستخراج رفات الضحايا وجمع الأدلة الجنائية المتواجدة في المنطقة ومحاولة معرفة هوية الضحايا.

وبهدف معرفة مصير الضحايا الكثر الذين تم إلقائهم داخل الحفرة، استعانت المنظمة بالخبير الجيولوجي السويسري أنطوان دي هالر، والذي شاهد صور ومقاطع عن الحفرة لكن اعتبر أن هذه الحفرة من "المستحيل تحديد مدى عمق الهوتة بالضبط".

عربي 21