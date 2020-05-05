فيسبوك لديها روبوت دردشة جديد لينافس Meena من جوجل

أطلقت فيسبوك روبوت دردشة جديد – كمصدر مفتوح على (GitHub) لأبحاث الذكاء الاصطناعي – تدعي أنه قادر على إظهار التعاطف والمعرفة والشخصية عند التفاعل مع البشر، وبحسب الشركة فقد جرى تدريب (بليندر) Blender باستخدام المحادثات العامة المتاحة، التي تضمنت 1.5 مليار مثال تدريبي على المحادثات البشرية.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي إن 49 في المئة من الناس يفضلون التفاعل مع روبوت الدردشة بدلًا من التفاعل مع شخص آخر، لكن الخبراء يقولون إن تدريب الذكاء الاصطناعي (AI) باستخدام منصة، مثل (ريديت) Reddit، له عيوبه.

وظهرت مشاكل عديدة خلال المحادثات الأطول، ويستجيب (Blender) أحيانًا بلغة مسيئة، وفي أوقات أخرى يختلق الحقائق تمامًا، وقال الباحثون إنهم يأملون أن تعالج النماذج الأخرى بعض هذه القضايا، فيما قال متحدث باسم فيسبوك: “نعتقد أن إطلاق النماذج أمر ضروري لتمكين رؤى كاملة وموثوق بها لقدراتهم”.

وأوضح خبير الذكاء الاصطناعي (ديف كوبلين) Dave Coplin، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات (The Envisioners)، أن (Blender) كان خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال: “بالرغم من أن ريديت هي منصة رائعة، إلا ان خوارزميات التدريب القائمة على المحادثات التي تجدها ستجلب الكثير من الأمور غير القيمة”.

وأشار الخبير إلى قضيتين أساسيتين يجب التغلب عليهما، القضية الأولى تتعلق بمدى تعقيد استنساخ جميع الفروق الدقيقة في السمات البشرية، مثل القدرة على إجراء محادثة، وهي مهارة يمكن لمعظم الأطفال في سن الثالثة إتقانها، والقضية الثانية تتعلق بالبيانات المستخدمة لتدريب النموذج والنتائج الناتجة عن النموذج.

وقارنت فيسبوك أداء (Blender) مع أحدث إصدار من روبوت دردشة جوجل المسمى (Meena)، وعرضت مجموعتين من المحادثات، واحدة مصنوعة مع (Blender) والأخرى مع (Meena)، وتضمنت المحادثات مجموعة واسعة من المواضيع، من ضمنها الأفلام والموسيقى.

وأوضحت فيسبوك أن 67 في المئة من المقيمين البشريين الذين شاهدوا المحادثات يعتقدون أن (Blender) بدا أكثر إنسانية من (Meena)، وأشارت إلى أن روبوتها للدردشة هو تتويج لسنوات من البحث لدمج التعاطف والمعرفة والشخصية في نظام واحد.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي: “حققنا هذا الإنجاز من خلال صيغة جديدة لروبوت الدردشة تتضمن تقنيات محسنة لفك التشفير، ومزجًا جديدًا للمهارات، ونموذجًا يحتوي على 9.4 مليارات معيار، وهذا هو أول روبوت دردشة يمزج مجموعة متنوعة من مهارات المحادثة معًا في نظام واحد، ولا تزال تمثل مسألة بناء روبوت دردشة ذكي يمكنه الدردشة مثل الإنسان أحد أكبر التحديات المفتوحة في الذكاء الاصطناعي اليوم”.