أخبار عاجلة

مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

تسريب تفاصيل MacBook Pro الجديد

Print
تسريب تفاصيل MacBook Pro الجديد تسريب تفاصيل MacBook Pro الجديد

اكتشف

مستخدمي منصة تويتر مواصفات جهاز (MacBook Pro) الجديد من خلال منصة قياس الأداء (3DMark)، وكما تتخيل، فليس هناك الكثير من المعلومات، باستثناء أن الحاسب يعمل بواسطة معالج (Core i7-1068NG7) من إنتل بتردد أساسي يبلغ 2.3 جيجاهيرتز وتردد أعظمي يبلغ 4.1 جيجاهيرتز.

ويعد معالج (Core i7-1068NG7) عبارة عن شريحة (Ice Lake-U) من الجيل العاشر التي لم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن، ومن المرجح أن يكون التحول إلى (Ice Lake-U) من (Whisky Lake-U) بمثابة تعزيز كبير للأداء.

كما يكشف التسريب عن وجود 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 2 أو 4 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع (SSD)، وبالنظر إلى مواصفات هذا النظام، فإنه يبدو جهازًا متميزًا وسيكلف أكثر من 3000 دولار.

ومن المحتمل أن تصدر شركة آبل نسخة أقل سعرًا مدعومة بمعالج (Core i5) أيضًا، لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام حول هذا التسريب هو الاقتراح القائل بأن هذا قد الجهاز قد لا يكون حاسب (MacBook Pro) بقياس 13 إنشًا، بل طرازًا جديدًا بقياس 14 إنشًا.

وقد غيرت جائحة الفيروسات التاجية الكثير من الأشياء، لكن الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو إطلاق شركة آبل لمنتجاتها الجديدة، إذ أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن تحديث (MacBook Air) لعام 2020، ومن المرجح أن يختار العملاء هذا النموذج بدلاً من نموذج (MacBook Pro) لعام 2019، بفضل سعره الأرخص.

وكشفت المقارنة القياسية بين جهازي الحاسب المحمول أن أداء (MacBook Air) المحسن لعام 2020 وسعره الأرخص قد يكونان السبب الذي يجعل المستخدم يختار الحصول عليه، ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن جهاز محمول أسرع، فقد تكون مواصفات (MacBook Pro) بقياس 13 إنشًا لعام 2020 مثيرة للإعجاب.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
سوني تطلق إستديوهات بلاي ستيشن لتطوير الألعاب الحصرية

سوني تطلق إستديوهات بلاي ستيشن لتطوير الألعاب الحصرية

هواوي تطلق P30 Pro New Edition مع خدمات جوجل

هواوي تطلق P30 Pro New Edition مع خدمات جوجل

كورونا يجبر اليابان على تعليق بث أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم

كورونا يجبر اليابان على تعليق بث أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم

الإعلان عن Poco F2 Pro بمواصفات رائدة وسعر منافس جدًا

الإعلان عن Poco F2 Pro بمواصفات رائدة وسعر منافس جدًا

شبكة عيون الإخبارية