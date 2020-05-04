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عاجل | تعرف على موعد عودة حركة الطيران الدولية من مصر !

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عاجل | تعرف على موعد عودة حركة الطيران الدولية من مصر ! عاجل | تعرف على موعد عودة حركة الطيران الدولية من مصر !

تستعد المصرية، لعودة حركة الطيران الدولية تدريجياً، لتبدأ أولى الرحلات يوم 11 مايو الجاري، من مطار القاهرة الدولي صالة السفر 3 متجهة إلى مطار فرانكفورت بألمانيا، عبر الطيران الألماني لوفتهانزا.

حيث أعلنت الخطوط الجوية الألمانية لوفتهزا عن قيام أول رحلة طيران لها من بعد التوقف، يوم الأثنين الموافق 11 مايو في تمام الساعة الثانية عشر مساءً من مطار القاهرة الدولي، وموعود وصولها لمطار فرانكفورت الخامسة مساءً .

ونوهت الخطوط الجوية الألمانية، على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من قبل المسافرين، مع توفيرالكمامات والمعقمات لكافة الركاب .

فيما أكد مصدر مطلع بوزارة الطيران المدني، أن جميع المطارات المصرية تخضع للجاهزية الكاملة، من اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لعودة حركة الطيران، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ مع منتصف المايو الجاري.

يذكر أن هناك العديد من شركات الطيران العربية والعالمية بدأت في عودة حركتها تدريجيا، حيث استأنف طيران الإمارات، و"الاتحاد للطيران، رحلاتهما على نطاق محدود وبشكل منتظم، وأعلنا عن رحلاتها الجوية إلى 24 وجهة في 14 بلداً حول العالم، منها لندن هيثرو، وفرانكفورت، وباريس ، وبروكسل، وزيوريخ، ووفر طيران الإتحاد رحلات إلى سيؤول ، وملبورن، ثم سنغافورة، ومانيلا، وبانكوك، وجاكرتا، وأمستردام .

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