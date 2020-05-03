أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن : ضبط 9 أشخاص رقصوا بالشارع أثناء الحظر بالزرقاء

Print
الاردن : ضبط 9 أشخاص رقصوا بالشارع أثناء الحظر بالزرقاء الاردن : ضبط 9 أشخاص رقصوا بالشارع أثناء الحظر بالزرقاء

جي بي سي نيوز :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة من الاشخاص يقومون بالتجمع والرقص بالشارع العام اثناء الحظر الشامل حيث تم التحقق من الفيديو والذي تبين انه سجل في احد الشوارع في محافظة الزرقاء .
واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحديد مجموعة من الاشخاص الذين ظهروا في الفيديو والقي القبض على تسعة منهم وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم والعمل جار للقبض على باقي الاشخاص .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور

غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور

شاهد بالفيديو.. رجل ينجو من الموت

شاهد بالفيديو.. رجل ينجو من الموت

موقف لا تحسد عليه نادية!.. رايحة عشان تكشف مروان لعهد لقت عهد بتهددها بكل فيديوهاتها الفاضحة مع مجدي

موقف لا تحسد عليه نادية!.. رايحة عشان تكشف مروان لعهد لقت عهد بتهددها بكل فيديوهاتها الفاضحة مع مجدي

بدون فيديو.. جديد رامي مخلوف ابن خال الأسد

بدون فيديو.. جديد رامي مخلوف ابن خال الأسد

شبكة عيون الإخبارية