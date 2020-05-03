الاردن : ضبط 9 أشخاص رقصوا بالشارع أثناء الحظر بالزرقاء

جي بي سي نيوز :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة من الاشخاص يقومون بالتجمع والرقص بالشارع العام اثناء الحظر الشامل حيث تم التحقق من الفيديو والذي تبين انه سجل في احد الشوارع في محافظة الزرقاء .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحديد مجموعة من الاشخاص الذين ظهروا في الفيديو والقي القبض على تسعة منهم وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم والعمل جار للقبض على باقي الاشخاص .