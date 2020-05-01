4 إصابات جديدة بالكورونا في لبنان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد في لبنان ، اليوم الجمعة، إلى 729 إصابات، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة، واستقر عدد الوفيات عند 24.

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس “كورونا” أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس “كورونا ” المستجد ما يرفع عدد الإصابات إلى 729 إصابات منذ 21 فبراير الماضي .

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة بلغت 24 حالة منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 44 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس “كورونا”، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 192 حالة.