أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
نشرة ضد كورونا - للمرة الثالثة..الصحة تتسلم 30 طنا من المستلزمات الطبية والوقائية هدية من الصين -
نشرة ضد كورونا - المدن الجامعية ببني سويف تستقبل اليوم وغدا المصريين العائدين من الإمارات والكويت -
مطبخ الهوانم - الغُريبة الألوان على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
فيلة غير شرعية تقتحم الحدود -
5twat shitan 23 Merge | خطوات الشيطان | الحلقة الثالثة و العشرون -
مطبخ الهوانم - مع "نهى عبد العزيز والشيف رامي المغربي" | 23 رمضان | الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المشرق نيوز

4 إصابات جديدة بالكورونا في لبنان

Print
4 إصابات جديدة بالكورونا في لبنان 4 إصابات جديدة بالكورونا في لبنان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد في لبنان ، اليوم الجمعة، إلى 729 إصابات، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة، واستقر عدد الوفيات عند 24.

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس “كورونا” أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس “كورونا ” المستجد ما يرفع عدد الإصابات إلى 729 إصابات منذ 21 فبراير الماضي .

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة بلغت 24 حالة منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 44 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس “كورونا”، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 192 حالة.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية