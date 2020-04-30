أخبار عاجلة

8 الصبح - "8 الصبح Kids" .."ملك" موهبة جديدة تبهر مشاهدي مسلسل "البرنس" بصوتها المميز -
شاهد بعيون الطيار الحربي -
مراجعة ليلة الامتحان لمادة الجغرافيا للصف الثاني الثانوي مع أستاذ على الهواء -
نايلة ونيلة.. أفراد جدد في عائلة شوقي وزكي -
خوذ ذكية في مطار روما -
إيطاليا تغرق من جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

شاهد مروحية ناسا Ingenuity التي ستُحلّق في سماء المريخ

Print
شاهد مروحية ناسا Ingenuity التي ستُحلّق في سماء المريخ شاهد مروحية ناسا Ingenuity التي ستُحلّق في سماء المريخ

تستعد وكالة ناسا لإرسال مركبتها القادمة إلى المريخ في وقت لاحق من العام الحالي، ولكن هذه المهمة ستكون مميزة لأنها ستحمل مروحية روبوتية جديدة تمامًا ستدخل التاريخ بكونها أول مركبة تُجري رحلة جوية على الكوكب الأحمر.

وأنشأ مختبر الدفع النفاث JPL التابع لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تسجيلًا مصورًا يعطي فكرة عما ستبدو عليه هذه الرحلة، عندما تجري في وقت ما بعد تاريخ وصول المركبة المحدد في 18 شباط/ فبراير 2021 لمهمة (المريخ 2020).

وتبدو المروحية المسماة (إنجينويتي) Ingenuity – وتعني (الآلة البارعة) – وكأنها طائرة مسيرة مزدوجة المراوح، ولكنها صُممت بتقنية عالية لتتمكن من إكمال مهمتها المتمثلة في “قفزات” على ارتفاعات قصيرة على كوكب المريخ.

ويعد الهدف الوحيد للمروحية – التي لا يتجاوز وزنها 2 كيلوجرام، ولا تحتوي على أي أدوات أخرى على متنها – إجراء طلعات جوية تستكشف الأجواء بهدف المساعدة في دراسة المريخ.

ولأن طبيعة الغلاف الجوي للمريخ مختلفة عن الأرض، فإن تطوير المروحية يُعد إنجازًا، خاصةً أن الرحلات التجريبية للمروحية ستستمر نحو 90 ثانية فقط لكل منها، وسترتفع في الجو إلى ارتفاع 5 أمتار فقط. ومع أن هذه الأرقام تبدو بسيطة على المريخ، فهي تعادل الطيران لارتفاع 30480 مترًا على الأرض، ووزن المروحية هناك يعادل وزن الطائرات التجارية هنا.

ومن المقرر حاليًا إطلاق مهمة (المريخ 2020) التابعة لناسا في المدة بين 17 تموز/ يوليو و 5 آب/ أغسطس من العام الحالي، وقد كرر مدير ناسا (جيم بريدنشتاين) عدة مرات أن المهمة لا تزال أولوية قصوى حتى مع القيود والحلول التي يتطلبها الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، لأن الوقت الأمثل لإطلاق رحلة إلى المريخ لا يتكرر إلا مرة واحدة كل عامين تقريبًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
سوني تطلق إستديوهات بلاي ستيشن لتطوير الألعاب الحصرية

سوني تطلق إستديوهات بلاي ستيشن لتطوير الألعاب الحصرية

هواوي تطلق P30 Pro New Edition مع خدمات جوجل

هواوي تطلق P30 Pro New Edition مع خدمات جوجل

كورونا يجبر اليابان على تعليق بث أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم

كورونا يجبر اليابان على تعليق بث أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم

الإعلان عن Poco F2 Pro بمواصفات رائدة وسعر منافس جدًا

الإعلان عن Poco F2 Pro بمواصفات رائدة وسعر منافس جدًا

شبكة عيون الإخبارية