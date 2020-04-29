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اندلاع حريق داخل معبد هندوسي تاريخي جنوب إيران
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السبت 16 مايو 2020 01:13 مساءً
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 16/5/2020
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السبت 16 مايو 2020 01:07 مساءً
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا
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السبت 16 مايو 2020 01:07 مساءً
الإمام الطيب - مع فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب | السبت 16/5/2020 | الحلقة الكاملة
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السبت 16 مايو 2020 01:07 مساءً
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة
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السبت 16 مايو 2020 12:41 مساءً
البنت اغمى عليها وفقدت الوعي بسبب مقلب محمد ثروت المرعب
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السبت 16 مايو 2020 12:33 مساءً
اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر
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السبت 16 مايو 2020 12:26 مساءً
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية
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السبت 16 مايو 2020 12:26 مساءً
8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا
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السبت 16 مايو 2020 12:07 مساءً
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020
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السبت 16 مايو 2020 12:07 مساءً
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نائب رئيس اللجنة الخماسية في مداخلة هامة وتصريحات حصرية مع إبراهيم فايق في جمهور التالتة
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ON Sport
الأربعاء 29 أبريل 2020 12:34 صباحاً
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