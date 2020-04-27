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تقرير: آبل ستؤجل الإنتاج الشامل لهواتف آيفون المرتقبة

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تقرير: آبل ستؤجل الإنتاج الشامل لهواتف آيفون المرتقبة تقرير: آبل ستؤجل الإنتاج الشامل لهواتف آيفون المرتقبة

أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر بأن شركة آبل ستؤجل زيادة إنتاجها من أجهزة آيفون الرئيسية التي ستُطلق في وقت لاحق من العام الحالي بنحو شهر.

وذكرت الصحيفة الأمر أن جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 أدت إلى إضعاف الطلب العالمي من قبل المستهلكين وتعطيل التصنيع في جميع أنحاء آسيا.

وأضاف التقرير أن آبل تمضي قُدمًا في خططها لإطلاق أربعة طُرز جديدة من آيفون في وقت لاحق من 2020. وستكون أبرز ميزات الطرز الجديدة من آيفون دعم شبكات الجيل الخامس 5G التي تعد بأوقات استجابة منخفضة، وإنترنت أسرع.

يُشار إلى أن تقريرًا نشرته مجلة (نيكي) Nikkei أواخر شهر آذار/ مارس الماضي بأن شركة آبل قد تستعد لتأجيل إطلاق هواتف آيفون التي تدعم شبكات الجيل الخامس.

وأضاف تقرير صحيفة (وول ستريت جورنال) اليوم الاثنين أن شركة آبل كانت ستخفض عدد الهواتف التي تخطط لصنعها في النصف الثاني من العام الحالي بنسبة تصل إلى 20٪.

وكانت آبل – التي اعتادت الإعلان عن هواتف آيفون الرئيسية خلال شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام – قد أطلقت في وقت سابق من الشهر الحالي نسخة أصغر من هاتف آيفون، وهو الإصدار الجديد من (آيفون إس إي) iPhone SE الذي يتوفر بسعر منخفض يبدأ من 399 دولارًا أمريكيًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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