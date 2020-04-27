سامسونج تطلق إصدار 2020 من هاتفها الشهير Galaxy J2 Core

أطلقت شركة سامسونج اليوم الاثنين إصدار عام 2020 من هاتفها الشائع (جالاكسي جي2 كور) Galaxy J2 Core، ومع ذلك فإن الإصدار الجديد لا يختلف كثيرًا عن الإصدار الأصلي.

وزادت الشركة الكورية في هاتف (جالاكسي جي2 كور) الجديد في سعة التخزين الداخلية، مقارنةً بالإصدار الأصلي الذي أُطلق في عام 2018، إذ أصبحت 16 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم الهاتف شاشة LCD بقياس 5 بوصات وبدقة 960×540 بكسل، وعلى وجه الهاتف أيضًا هناك الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، أما الكاميرا الخلفية الوحيدة فهي بدقة 8 ميجابكسل مع إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي الهاتف معالجًا رباعي النوى من نوع Exynos 7570، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 1 جيجابايت. لذلك، فإن الهاتف يعمل بنسخة (جو) Go من نظام التشغيل أندرويد 8، ويُعد هذا الإصدار قديمًا نسبيًا، ولكن يبدو أن الشركة اختارت المحافظة على إصدار نظام أندرويد في الهاتف الأصلي.

ويحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 2,600 ميلي أمبير/ ساعة مع دعم شبكات الجيل الرابع LTE. ويتوفر بثلاثة ألوان: الذهبي، والأزرق، والأسود. ويتوفر إصدار 2020 من هاتف (جالاكسي جي2 كور) في الهند بسعر 83 دولارًا أمريكيًا.