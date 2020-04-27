منظمة الصحة العالمية:” هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة”

أكد مدير منظمة الصحة العالمية مجددًا، اليوم الاثنين، أنه لم يزل أمام إنتهاء وباء كورونا وقت طويل.

وأضاف مدير المنظمة الأممية في مؤتمر صحفي بجنيف، أن مكافحة الملاريا تأثرت بسبب تفشي كورونا.

وقال إنه كان على على العالم الاستماع إلى المنظمة حين حذرت من فيروس كورونا المستجد منذ نهاية يناير، مشددًا على أن السلطات الصحية العالمية لا يمكنها إجبار الدول على تنفيذ توصياتها.

وأضاف المدير العام في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن لا يخطئن أحد، أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة.

وأكدت المنظمة ضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الوباء تدريجيًا، محذرة من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى.