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الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا و كوريا الجنوبية تسجل10 حالات
حسب اللجنة الصحية الوطنية في الصين، فقد تم تسجيل 12 إصابة جديدة، بينها 11 حالة من خارج البلاد، وواحدة من الداخل، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، في آخر 24 ساعة.
وبلغ عدد الإصابات في الصين حتى اليوم 82 ألفا و816، بينها 4 آلاف و632 حالة وفاة.
من جهة أخرى، أفاد بيان صادر عن المركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 10 حالات إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة.
وارتفع عدد المصابين في البلاد إلى 10 آلاف و718، توفي منهم 240 شخصا.
المشرق نيوز