مساعدات مالية أوروبية لـ 10 بلدان من بينها الأردن لمواجهة كورونا

جى بي سي نيوز :- تبنى الاتحاد الأوروبي مقترحاً لتقديم حزمة مساعدات مالية كلية بقيمة 3 مليارات يورو لـ10 دول من بينها الأردن، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقالت المفوضية الأوروبية في عمان، اليوم الأربعاء، إن المقترح يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لدعم جهود هذه البلدان في التصدي لوباء كورونا كدليل على تضامن الاتحاد الأوروبي مع هذه البلدان.

وأضافت أن المقترح، بعد تقييم أولي للاحتياجات التمويلية، سيوزع على جمهورية ألبانيا (180 مليون يورو)، البوسنة والهرسك (250 مليون يورو)، جورجيا (150 مليون يورو) والأردن (200 مليون يورو)، وكوسوفو (100 مليون يورو)، جمهورية مولدوفا (100 مليون يورو)، الجبل الأسود (60 مليون يورو)، جمهورية مقدونيا الشمالية (160 مليون يورو)، والجمهورية التونسية (600 مليون يورو)، وأوكرانيا (1.2 مليار يورو) ، وفق بترا .

وقال نائب الرئيس التنفيذي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، في بيان صحفي، إن "دعم جيراننا أمر أساسي خلال هذه الفترة للحفاظ على استقرار المنطقة بأسرها، وضمان استقرار الاقتصاد لهذه الدول وحماية شعوبها".